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Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев рассказал, что «Трактор» не заинтересован в возвращении форварда. По его словам, клуб предпочитает тратить средства на легионеров, а не на российского хоккеиста.

«"Трактор" отказался от Кузнецова, поэтому никаких переговоров с ним нет. После недавней ситуации было общение, но "Трактор" не заинтересован», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Агент отметил, что в межсезонье конкретного предложения от челябинского клуба не было. «Были только устные разговоры. А от "Сибири" было конкретное финишное предложение, всё на бумаге. Мы же понимаем, что у "Трактора" есть проблемы с финансами, в клубе связаны по рукам и ногам. Поэтому деньги они оставляют на иностранцев, а не на Кузнецова, и он не является приоритетом для "Трактора"», — пояснил Бабаев.

Он также заявил, что клуб предъявляет к Кузнецову завышенные требования. «Если бы являлся, мы бы договорились за пять секунд. Были разговоры: "Да, он нам нужен. Но ему надо доказать, ему надо войти..." Десять "но". Кузнецову надо сыграть какой-то бешеный сезон, вернуться на свой уровень, тогда "Трактор" придёт и захочет заплатить, как иностранцам», — добавил агент.

Бабаев подчеркнул, что готов обсуждать контракт с бонусной системой. «Речь идёт в основном о бонусах. Евгений готов играть, доказывать, выполнять бонусы и зарабатывать деньги за определённые результаты», — резюмировал он.

Напомним, что Кузнецов покинул «Сибирь» в начале октября по семейным обстоятельствам. Сейчас 34-летний форвард находится в статусе свободного агента.