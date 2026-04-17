17 апреля 2026

Агент Кузнецова: Клубы НХЛ интересовались Евгением до января, сейчас приоритет — остаться

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, заявил, что по ходу текущего сезона форвардом интересовались в НХЛ, но теперь приоритетом для игрока является продолжение карьеры в Уфе.

«Евгением до января интересовались клубы НХЛ, но потом все стало хорошо в КХЛ во второй части чемпионата. Если сейчас будут какие-то предложения, думаю, приоритетом будет остаться в "Салавате"», — сказал Бабаев.

33-летний Кузнецов начал сезон в «Металлурге», проведя 15 матчей и набрав 9 (1+8) очков. После перехода в «Салават Юлаев» он сыграл 26 матчей с учетом плей-офф и записал на свой счет 20 (7+13) баллов.

