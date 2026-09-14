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На главную ТИ-Спорт 14 сентября 2026 12:39

Агент Кравцова дал «Трактору» неделю на компромисс по контракту

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Агент Кравцова дал «Трактору» неделю на компромисс по контракту
Фото: hctraktor.org

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Виталия Кравцова, прокомментировал непростую ситуацию, сложившуюся между игроком и челябинским клубом.

«В хоккейном мире часто случаются спорные моменты. Понятно, что наши позиции рассматриваются с разных сторон, и каждый отстаивает свои интересы. Я бы хотел отвести эту неделю на то, чтобы принять определенное компромиссное решение», — цитирует Николаева корреспондент «Чемпионата».

Напомним, что форвард получил повреждение в межсезонье во время самостоятельной подготовки. Клуб предложил перевести часть его зарплаты по контракту в бонусы за сезон.

Ранее сообщалось, что Кравцов не планирует выступать за «Трактор» в нынешнем сезоне и намерен урегулировать вопрос с контрактом через гражданский суд.

#ХК Трактор
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