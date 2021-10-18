Агент Ковальчука о его назначении генменеджером сборной России: Почетная должность

Юрий Николаев, агент экс-хоккеиста Ильи Ковальчука, прокомментировал «Спорт-Экспрессу» назначение бывшего нападающего на пост генерального менеджера сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине, назвав пост генменеджера почетной должностью.

«Почетная должность. Желаю Илье Валерьевичу всяческих творческих успехов на ней! Своим друзьям на таких должностях я всегда рад. Хотел бы, чтобы у них все получилось. Это назначение Илья получил сам, со мной никто и не должен был связываться. Решение принималось на самом верху», — сказал Николаев.

Помимо Ковальчука, игравшего в «Ак Барсе» в сезоне 2004-2005 гг., Николаев является агентом многих нынешних игроков казанского клуба.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов огласил состав тренерского штаба национальной команды на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо Ильи Ковальчука в него вошли Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.