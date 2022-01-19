Агент Коновалова рассказал о деталях перехода вратаря из «Рубина» в «Ливингстон»

Работа по переходу Ивана Коновалова из казанского «Рубина» в новый клуб велась еще с декабря, было несколько предложений из разных стран, но «Ливингстон» оказался самым настойчивым. Об этом сообщил агент вратаря Джамал Акаев, пишет издание «Чемпионат.com».

«Активная работа по Ивану велась с начала декабря. Рассматривали разные направления. К примеру, шведский „Гётеборг“ проявлял предметный интерес. Наверное, можно сказать, что „Ливингстон“ был более настойчив», — пояснил агент.

Собеседник издания добавил, что большую роль в переходе голкипера сыграл главный тренер шотландской команды Дэвид Мартиндейл. Он также поблагодарил «Рубин» за то, что руководство команды пошло навстречу вратарю и договорилось о трансфере.

Иван Коновалов в это трансферное окно перешел из казанского «Рубина» в шотландский «Ливингстон». Его контракт рассчитан на полтора года.