Агент Кисляка назвал европейские чемпионаты, куда может перейти полузащитник ЦСКА

Фото: pfc-cska.com

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры футболиста.

«У меня есть определённые суеверия, поэтому не стану давать прогнозов. Переговоры идут в разных направлениях — начиная с Европы и заканчивая другими континентами. ЦСКА высоко котирует Кисляка, трансферная стоимость будет высокой. Доступные варианты в топ-лигах — Испания, Италия, Франция. Возможно, Португалия. Есть примерно 10 клубов, готовых платить деньги, которые попросит ЦСКА. Это точно больше € 15 млн», — сказал Маньяков в подкасте «Чемпионата».

Он отметил, что Кисляк готов к трансферу в топ-клуб с последующей арендой. «Если Кисляк не уедет летом в Европу, он точно не загрустит. Но сейчас наш рынок не под тем углом, из-за отсутствия еврокубков и больших игр сборной», — добавил агент. Прошлым летом Кисляком интересовался «Фенербахче», зимой — клубы из Саудовской Аравии.