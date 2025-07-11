Агент Калинюка и Биро рассказал, как его клиенты оказались в «Ак Барсе»

Агент Иван Ботев, представляющий новичков «Ак Барса» форварда Брэндона Биро и Уайтта Калинюка рассказал, как его клиенты оказались в казанской команде. Он сообщил, что был интерес и от других клубов, но Казань выглядела предпочтительнее.

«На них был определённый спрос. Несколько клубов лиги хотели видеть их у себя. Сейчас нет смысла обсуждать какие именно, поскольку игроки сделали свой выбор в пользу Казани. Что стало решающим? Амбиции клуба, возможность показать себя и выиграть Кубок. "Ак Барс" – отличная организация. Плюс не надо забывать, что Казань — один из лучших и красивых городов России», – отметил Ботев .

Также функционер сообщил, что Анвар Гатиятулин уже связывался с хоккеистами и четко представляет, где и как их использовать на льду.

«Конечно, был разговор. Главный тренер обозначил, что заинтересован в ребятах и видит их в составе. В какой роли? Думаю, этот вопрос лучше адресовать тренеру. Но поверьте, у него есть понимание, как эффективно использовать ребят», – сказал Ботев изданию Metaratings.

Напомним, два канадских хоккеиста перешли в «Ак Барс» на прошлой неделе. Зарплата Биро в «Ак Барсе» составит 35 миллионов рублей за сезон. Уйатт Калинюк заработает 40 миллионов рублей.