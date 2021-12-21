Агент игрока ЦСКА Кучаева рассказал об интересе «Рубина» к его клиенту

Казанский «Рубин» давно заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА Константина Кучаева. Сам игрок не получает достаточной практики в клубе и хочет изменить ситуацию. Об этом сообщил агент футболиста Александр Клюев, пишет Metaratings.ru.

«Мы не скрываем, у нас есть желание изменить ситуацию, которая сейчас происходит с Костей в ЦСКА. В плане того, что хочется получать больше игрового времени. То, что было в первой части сезона, нас не устраивает. Константин с уважением относится к ЦСКА, который дал ему многое. Но приоритет — игровая практика во второй части сезона. „Рубин“ давно интересуется Кучаевым. Но на данный момент Костя — игрок ЦСКА. Мы спокойно ждем, смогут ли клубы договориться. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — отметил агент.

Он подчеркнул, что Леонид Слуцкий — хороший тренер, поэтому многие игроки хотели бы с ним поработать.

Кучаев подписал контракт с ЦСКА 1 июля 2017 года. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. За 115 матчей в составе «армейской» команды футболист забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 5 млн евро.