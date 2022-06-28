Агент Игнатьева о разрыве с «Рубином»: Мы решили по обоюдному согласию

Алан Агузаров, представляющий бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, прояснил изданию «Спорт-Экспресс» детали расставания его подопечного с казанским клубом, подчеркнув полное согласие сторон.

«У меня состоялся очень откровенный и честный диалог с руководителем “Рубина” — Олегом Яровинским (спортивный директор). И мы решили по обоюдному согласию, без каких-либо финансовых претензий или запросов в отношении друг друга, расторгнуть данное соглашение».

Агузаров отметил важность игровых перспектив его подопечного, а не большой контракт.

«Мы отказались от 2-х летнего контракта с достаточно внушительным окладом для того, чтобы перезагрузить свою карьеру и во главу угла поставить футбол, а не возможность зарабатывать», — сказал Агузаров. Как вы понимаете, вопрос расторжения контракта с «Рубином» — не про деньги. Может, после этого все те, кто считал, что для Игнатьева и его представителей на первом месте деньги, закроют свои рты».

23-летний футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола».