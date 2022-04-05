Агент Гурцкая: «У «Рубина» нет шансов со Слуцким - он хотел уйти, Сайманов его остановил»

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий должен покинуть казанский клуб.

По словам известного функционера, наставник казанцев был близок к уходу из «Рубина», но его не отпустил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

«У «Рубина» нет шансов со Слуцким, надо было расставаться с ним ещё зимой. Сегодня Слуцкий не может воспитывать молодых игроков, ему нужны более качественные футболисты. Ему нужна топовая команда. Мне кажется, у Слуцкого кризис. Вероятно, в какой-то момент он даже хотел уйти, но Сайманов его остановил», – заявил Гурцкая в эфире передачи «Коммент.News» на YouTube.

Напомним, после 23 туров Российской Премьер-лиги «Рубин» с 25 очками занимает 11 место в турнирной таблице. Отрыв казанского клуба от зоны вылета составляет 4 очка.