Агент Глебова опроверг информацию о том, что Кирилл занимается ставками

Фото: pfc-cska.com

Футбольный агент Таймаз Харкаров, представляющий интересы 19-летнего полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, отреагировал на информацию о том, что данные игрока оказались в базе нелегальной букмекерской конторы.

«Это полный бред. Пока не знаю, как это комментировать. Кирилл никакими ставками не занимается. Будем разбираться, если дальше пойдет какая‑то конкретная информация. Потому что из того, что я прочитал, нет ничего конкретного. Если будут конкретные обвинения, то, естественно, будем разбираться», – передает слова Харкарова «Матч ТВ».

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщал», что база данных БК появилась в свободном доступе в конце 2024 года. Есть информация о том, что среди 100 млн пользователей есть 14 футболистов РПЛ. За ставки профессиональные спортсмены могут получить пожизненную дисквалификацию.

Напомним, ЦСКА финишировал третьим в таблице РПЛ минувшего сезона. Второе место занял «Зенит», а первое – «Краснодар».

Автор: Анастасия Щуклина.