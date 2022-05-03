Агент Галиева опроверг информацию о переходе форварда из «Динамо» в «Ак Барс»

Хоккейный агент Шуми Бабаев отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента Станислава Галиева, а также Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова в «Ак Барс».

«Все возможно. Для московского «Динамо» это хорошая сделка, сбросить большие контракты. Никто не будет выкупать игроков с большими соглашениями. Потом пришлось бы им выплачивать компенсацию. Так что «Динамо» в плюсе. Но Станислава Галиева в этом списке пока нет», — цитирует Бабаева Metaratings.

Отметим, что ряд СМИ в зимнее трансферное окно уже сообщали о переходе Шипачева, Галиева и Войнова в казанский клуб, но эта информация оказалась недостоверной. Все трое доиграли сезон в «Динамо».

Напомним, что Станислав Галиев провел в «Динамо» первый сезон после ухода из «Ак Барса». В Казани он стал обладателем Кубка Гагарина-2018 в составе команды Зинэтулы Билялетдинова.

В этом казанский «Ак Барс» в шести матчах (2-4) проиграл омскому «Авангарду» и вылетел в первом раунде плей-офф. По итогам сезона руководство клуба не стало продлевать контракт с Дмитрием Квартальновым, уволив специалиста. Новым главным тренером «Ак Барса» в ближайшее время должен быть назначен Олег Знарок.