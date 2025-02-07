Агент Джошуа Ливо рассказал, какие команды интересуются форвардом «Салавата»
Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, рассказал, какие клубы интересуются игроком.
По словам агента, Ботевым интересуются три клуба из Восточной конференции и два с «Запада».
«Интерес со стороны других команд действительно есть. Могу сказать, что ни Магнитогорск, ни Казань с нами на связь не выходили. Аналогично со СКА: из Санкт-Петербурга к нам не обращались. Но пока ещё рано, посмотрим, что будет дальше», – цитирует «Чемпионат» Ботева.
В данный момент Ливо является лучшим бомбардиром текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ. На его счету 40 шайб, 23 ассиста и 63 очка в 47-ми матчах.
«Салават Юлаев» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимцы сыграют с «Куньлунем». Матч состоится 11 февраля в 19:30 по мск.