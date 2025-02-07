Агент Джошуа Ливо рассказал, какие команды интересуются форвардом «Салавата»

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Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, рассказал, какие клубы интересуются игроком.

По словам агента, Ботевым интересуются три клуба из Восточной конференции и два с «Запада».

«Интерес со стороны других команд действительно есть. Могу сказать, что ни Магнитогорск, ни Казань с нами на связь не выходили. Аналогично со СКА: из Санкт-Петербурга к нам не обращались. Но пока ещё рано, посмотрим, что будет дальше», – цитирует «Чемпионат» Ботева.

В данный момент Ливо является лучшим бомбардиром текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ. На его счету 40 шайб, 23 ассиста и 63 очка в 47-ми матчах.

«Салават Юлаев» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимцы сыграют с «Куньлунем». Матч состоится 11 февраля в 19:30 по мск.