Агент Даку заработает около 150 млн рублей на продлении контракта Мирлинда с «Рубином»

Фото: rubin-kazan.ru

Агент Харис Факич, представляющий интересы нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, заработает около 150 млн рублей на продлении контракта албанца с командой. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Одним из условий продления стала выплата комиссии посреднику в размере 1,5 млн евро, сообщает источник.

Напомним, ранее появлялась информация, что Даку продлит контракт с казанской командой до 2029 года.

Мирлинд выступает за казанский клуб с лета 2023 года. В минувшем сезоне албанец забил 15 мячей за «Рубин» в РПЛ. Тем самым форвард стал вторым в таблице бомбардиров Премьер-лиги сезона 2024/25. Первое место в рейтинге занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 17 голами.

«Рубин» финишировал седьмым в таблице РПЛ с 45 очками.