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На главную ТИ-Спорт 17 июня 2025 15:36

Агент Даку подтвердил, что переход албанца в «Зенит» сорвался

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Агент Даку подтвердил, что переход албанца в «Зенит» сорвался
Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный агент Харис Факич, представляющий интересы нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, подтвердил, что трансфер албанца в «Зенит» сорвался.

«Даку не перейдет в "Зенит", трансфер сорвался. Мы не согласовали финансовые условия», – передает слова Факича «Чемпионат».

Напомним, Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В минувшем сезоне албанец забил 15 мячей за казанский клуб в РПЛ. Тем самым форвард стал вторым в таблице бомбардиров Премьер-лиги сезона 2024/25. Первое место в рейтинге занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 17 голами.

«Рубин» финишировал седьмым в таблице РПЛ с 45 очками. «Зенит» занял вторую строчку первенства с 66 баллами.

#Мирлинд Даку #фк рубин #премьер-лига #спорт #футбол
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