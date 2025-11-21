Агент Бабаев об иностранцах: В нашем отечестве нужно большей полагаться на россиян

Фото: СК "Арктика"

Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что российский хоккей пресыщен иностранными специалистами и считает, что отечественному рынку нужно больше отдавать предпочтение россиянам. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

– Нет ли у вас ощущения, что последние годы в российском хоккее слишком много доверяют североамериканским тренерам?

– Как игрокам, так и тренерам. Мы слишком много на них возлагаем и должны понимать, что в нашем отечестве нужно большей полагаться на россиян, – ответил Бабаев федеральному телеканалу.

Напомним, что накануне пост главного тренера челябинского «Трактора» покинул североамериканский специалист Бенуа Гру. Его место занял Рише Рафаэль-Пьер. Также в КХЛ работает еще два иностранных специалиста: Ги Буше в «Авангарде» и Жеррар Геллан в «Шанхай Дрэгонс». Кроме того, во многих клубах на ведущих позициях играют канадские и американские хоккеисты.