Агент Артиги: «На него в «Рубине» не зря сделали ставку»

Фото: rubin-kazan.ru

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы главного тренера «Рубина» Франка Артиги, заявил, что в казанской команде не ошиблись в кандидатуре его клиента.

«Я и говорил изначально, что готов свои мысли по поводу Франка подкрепить десятью миллионами. Если брать результаты по весне, то Артига с «Рубином» – в пятерке лучших. Каждый матч Франк доказывает, что на него в «Рубине» не зря сделали ставку.

При Артиге «Рубин» точно будет играть в хороший и тактически грамотный футбол. И для меня не будет удивлением, если большие клубы в дальнейшем захотят пригласить Франка. Готов поставить все еще десять миллионов, что «Рубин» будет выше седьмого места в следующем сезоне», – сказал Селюк «Матч ТВ».

Накануне в рамках матча 26-го тура РПЛ «Рубин» обыграл «Динамо» в Москве со счетом 1:0 В настоящий момент подопечные Франка Артиги снова поднялись на седьмое место с 38 очками в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Ближайшую встречу «Рубин» проведет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» против ЦСКА 25 апреля. Начало – в 19:30 мск.