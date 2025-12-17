Агент Артиги: Если «Рубин» его подпишет, то закончится эра седьмых и восьмых мест

Фото: ФК "Химки"

Роман Селюк агент тренера Франка Артиги считает, что в случае если «Рубин» подпишет испанского специалиста, то у казанской команды дела пойдут на лад.

– Действительно ли «Рубин» рассматривает кандидатуру Артиги на пост главного тренера?

– Кандидатуру Артиги сейчас должны рассматривать и в «Спартаке», и в «Динамо», и везде. Потому что он на данный момент идет на первом месте и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Он доказывает, что не зря десять лет работал в «Барселоне». Если «Рубин» его подпишет, то закончится эра седьмых и восьмых мест. Команда перестанет быть худшей из лучших или лучшей из худших. «Рубин» и «Ростов» всё время занимают седьмые‑восьмые места. Называется: игра без результата. Если «Рубин» подпишет такого тренера, как Артига, думаю, «Зениту», «Спартаку», «Краснодару», «Динамо». ЦСКА и «Локомотиву» будет очень тяжело спать, они будут волноваться. Не глядя, могу сказать, что с приходом Артиги «Рубин» в первый же год будет как минимум в пятерке, а может быть, и в тройке, – заявил Селюк «Матч ТВ».

Франк Артига в России известен по работе с «Родиной» и «Химками». Также он являлся тренером юношеской команды «Барселоны» (2010-2021 гг.).

Ранее инсайдер Иван Карпов объявил у себя в телеграм-канале о том, что нынешний наставник татарстанского клуба Рашид Рахимов покинет «Рубин» из-за конфликта с президентом клуба Маратом Сафиуллиным. Также он сообщил, что в «Рубине» рассматривали кандидатуру Артиги на пост главного тренера.

По итогам первой половины чемпионата РПЛ «Рубин» занимает 7 место с 23 очками.