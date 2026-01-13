Агент Артиги дал понять, что соглашение с «Рубином» находится на стадии завершения

Фото: fckhimki.com

Дмитрий Селюк, агент кандидата на пост главного тренера «Рубина» Франка Артиги подтвердил информацию о том, что соглашение между татарстанским клубом и испанским тренером находится на завершающей стадии.

– Правда, что Артига уже находится в Казани? Завтра планируется объявление его главным тренером «Рубина»?

– Я не могу говорить, это прерогатива клуба — объявить то, что они хотят объявить.

– Но всё на финишной прямой?

– Да, верно. Но нужны определённые юридические вещи. Заранее ничего не стоит говорить, всё может произойти, — сказал Селюк корреспонденту «Чемпионата».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 49-летний испанец может возглавить клуб из Казани. При этом пока «Рубин» не объявил о расторжении контракта с действующим наставником Рашидом Рахимовым.

Первую половину чемпионата РПЛ «Рубин» завершил на 7 строчке с 23 очками. От первого места и «Краснодара» татарстанский клуб отстает на 17 очков.