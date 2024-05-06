Агент Алексей Сафонов: «Сейчас «Рубин» – не подарок для любой команды»

Алексей Сафонов оценил выступления команд в РПЛ в весенней части сезона

Фото: из личного архива Алексея Сафонова

«В «Зените» перебор бразильцев»

До конца чемпионата остается буквально несколько туров. Какая команда вас удивила больше всего весной?

Точно «Сочи». Пришел серьезный тренер, весной команда стала выглядеть совсем по-другому, показывает очень симпатичную игру. Отмечу еще «Балтику» Игнашевича, которая весной также преобразилась, вышла в финал Пути РПЛ в Кубке России. Видна в «Балтике» авторская работа Игнашевича, да и ребята в команде хорошо его понимают, видно, что выполняют его требования.

Отметили работу Роберто Морено в «Сочи». Но, как ни крути, команда все равно продолжает идти на 16-м месте в РПЛ.

Ну, он же не волшебник. Слишком поздно его взяли в «Сочи». Он постарался выправить ситуацию, поставил игру, выжал из команды максимум. Для большего результата ему просто не хватило времени. Но поверьте, Морено сейчас уже рассматривают несколько московских клубов. Ходят такие разговоры. Оно и понятно, человек тренировал «Барселону», играл на серьезном уровне как футболист. Мне и его манера поведения на бровке нравится. Он не скачет, руками не машет, не визжит, не прыгает, как и Игнашевич, кстати. Оба таких сдержанных тренера, когда нужно, подскажут, когда надо, промолчат.

«Морено же не волшебник. Слишком поздно его взяли в «Сочи». Он постарался выправить ситуацию, поставил игру, выжал из команды максимум» Фото: pfcsochi.ru

Чем можно объяснить пробуксовку «Зенита» в последних турах? Череда поражений в РПЛ, крайне неубедительная игра против ЦСКА в Кубке.

Я думаю, во-первых, команды уже нашли ключи под манеру игры «Зенита». А во-вторых, физически «Зенит» выглядит не очень в последних играх. Мне кажется, в этом проблемы петербуржцев. Ну и к тому же, видимо, внутренние какие-то моменты есть в команде. Они тоже влияют сильно на результат. Я всегда говорил, что, когда в команде больше двух-трех бразильцев, постоянно начинается какая-то ламбада, карнавал. Сегодня они хотят уехать, завтра хотят остаться. Нестабильные ребята, скажем так. В «Зените» перебор бразильцев. Возможно, команде на следующий сезон стоит отойти от этой латиноамериканской философии и строить состав по-другому.

На ваш взгляд, решение «Зенита» продлить контракт с Семаком до 2030 года как бы дает понять болельщикам, что руководство доверяет специалисту?

Полагаю, таким шагом руководство «Зенита» хочет психологически успокоить команду, убрать эмоциональный фон, избавить коллектив от негативных мыслей. Тот же Семак не так давно говорил, что о продлении контракта можно будет говорить только по окончании сезона. Поэтому я, если честно, не до конца верю в то, что он прям подписал контракт до 2030 года. В целом «Зенит» может и изменить свое решение по главному тренеру на будущий сезон.

То есть вы допускаете мысль, что Семака могут уволить по окончании сезона?

Сейчас сложно, конечно, это предсказать. Но решение «Зенита» продлить с ним контракт я тоже прекрасно понимаю. Человек выиграл пять чемпионатов подряд, кому еще из российских тренеров это удавалось? У Семака есть хорошие тренерские знания, опыт. Да, кто-то из болельщиков, вероятно, ждет перемен в «Зените», в том числе и на должности тренера. Но пока сезон не кончится, ничего понятно на 100% не будет. Тренерские перестановки – это вообще такая сложная штука. Вот возьми Ташуева. Сначала с ним «Факел» продлевает контракт на два года, потом он уходит из клуба по семейным обстоятельствам, а чуть ли не на следующий день уже готов снова возглавить какой-то клуб РПЛ. Комедия же какая-то.

«Семак не так давно говорил, что о продлении контракта можно будет говорить только по окончании сезона» Фото: fc-zenit.ru

«Может, Черчесову две команды возглавить сразу, чтоб от него отстали?»

Как вам «Спартак» под руководством Слишковича? Заслужил этот специалист шанс возглавить команду в следующем сезоне?

При нем «Спартак» точно раскрепостился. Из матча в матч он проводит ротацию, меняет по семь-восемь человек, то есть дает поиграть всем. Эмоционально команда его сейчас поддерживает. Я знаю, что Слишковичу нравится в России, у него жена русская. «Спартак» тоже не так давно заявлял, что в любом случае оставит его в системе клуба. Посмотрим, в каких ролях. Он доказал, что нужен для хорошего микроклимата в команде.

Если быть честным, я не верю, что «Спартак» назначит его главным тренером. Все-таки такому большому клубу нужны специалисты с большей тренерской квалификацией и опытом. Слишкович запросто может быть снова ассистентом тренера, тут обижаться ему точно не нужно, абсолютно нормальное явление.

Часто в вопросе будущего тренера «Спартака» всегда почему-то всплывает кандидатура Черчесова. Верите, что в ближайшие несколько лет он приедет тренировать в РПЛ?

А почему бы и нет? У человека есть опыт работы за рубежом, со сборной он добился лучшего результата в истории Чемпионата мира. Я понимаю, откуда идут разговоры о его назначении в РПЛ. Увидели журналисты его на матче «Спартака» или «Локомотива» и давай писать: мол, Черчесов сейчас какой-то из этих клубов возглавит. Я вот думаю: может, ему две команды возглавить сразу, чтоб от него отстали?

«Насчет Черчесова и клубных шарфов? Мне кажется, он так специально прессу троллит. У него ведь хорошее чувство юмора на самом деле» Фото: © «Татар-информ»

Станислав Саламович же еще на матчах иногда в клубных шарфах может сидеть.

Он, как Анатолий Бышовец, который тоже раньше на игры многих команд ходил. Вот про него в СМИ так же писали. Каждую неделю новую команду мог «возглавить». А насчет Черчесова и клубных шарфов? Мне кажется, он так специально прессу троллит. У него ведь хорошее чувство юмора на самом деле.

«Ивич как тренер на голову выше Мусаева»

Сейчас гонка за чемпионство идет фактически между тремя командами: «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». У кого из них больше шансов на золото?

Я думаю, все-таки «Зенит» чемпионство не отдаст. Во-первых, у них есть преимущество при равном количестве очков над «Краснодаром». А во-вторых, в последнем туре «Динамо» играет с «Краснодаром». Какая-то из этих команд 100% очки потеряет.

«Не знаю, почему Галицкий решил убрать Ивича в разгар сезона» Фото: fckrasnodar.ru

Целесообразно ли было «Краснодару» убирать Владимира Ивича в разгар сезона и менять его на Мурада Мусаева?

Мое личное мнение: Ивич как тренер на голову выше Мусаева. Извините меня, человек выиграл в своей карьере Чемпионшип (вторая по значимости лига в Англии). Это большое достижение. Недаром говорят, что Чемпионшип выиграть сложнее АПЛ, потому что там конкуренция между командами намного жестче. Все бьются до последнего.

Не знаю, почему Галицкий его решил убрать в разгар сезона. Не буду вдаваться в подробности, какие у них там конфликты произошли. Могу сказать одно: Галицкий имел право убрать Ивича, он владелец команды и может диктовать свои условия. Все-таки кто платит, тот и заказывает музыку.

Есть ли шансы у Мусаева довести команду до чемпионства, к примеру, в следующем сезоне?

Шансы-то есть. Мусаев в структуре клуба давно, пользуется доверием Галицкого. Другое дело, способен ли «Краснодар» с таким футболом дойти до чемпионства? С чисто атакующим футболом ведь золотые медали не завоевываются. Тут надо ставить вопрос ребром, что требуется от команды – результат или яркая игра. Помнится, когда Фабио Капелло возглавлял «Реал» и выигрывал с ним чемпионство, большинство матчей ведь заканчивались со счетом 1:0 в пользу Мадрида. Болельщикам стиль игры Капелло не понравился, «Реал» поменял тренера на следующий год. Представляешь, становишься чемпионом, а тобой еще и недовольны… С другой стороны, не нужно сравнивать авторитет болельщиков «Реала» и наших фанатов. Там на «Сантьяго Бернабеу» ходит по 80 тысяч, а у нас на стадионы, дай бог, ходит пару тысяч.

«Сезон у ЦСКА провальный, что уж тут говорить»

Кто, помимо «Сочи», напрямую вылетит из РПЛ?

Я думаю, что «Урал» вылетит. Тяжелый у них календарь в концовке сезона.

Почему «Урал» весной так откровенно слаб? Еще летом команда шла в лидерах чемпионата.

Слабая трансферная кампания зимой. Не усилились качественными футболистами. А те игроки, которые есть в обойме у Гончаренко, к сожалению, не тянут уровень РПЛ.

«Я думаю, что «Урал» вылетит. Тяжелый у них календарь в концовке сезона» Фото: fc-ural.ru

Чем можно объяснить апрельский провал Сергея Юрана с «Пари НН»?

Бывает такое, что просто поплыла команда. Механизм запустился, Юран не смог его остановить. Какую-то параллель с «Уралом» могу провести. Ушли интересные ребята типа Севикяна, а на замену им никого не купили. Любому тренеру в таких обстоятельствах будет сложно работать. Возможно, Юрану стоило больше молодым игрокам доверять, строить команду вместе с ними. Есть же хорошие защитники, например, Александров. Не удивлюсь, если он в топ-клубе окажется на следующий сезон. С горящими глазами парень играет, такие футболисты лидерами должны быть в команде.

Я вообще всегда с большим сердцем переживаю за молодых игроков. Например, Лукин из ЦСКА. Чем он объективно хуже Роши или Мойзеса? Выходит, хорошую игру показывает в матчах. А все равно стабильно его в основной состав не ставят. Потом спрашивают, чего игрок на поле нервничает. А как не нервничать, когда тебя за каждую ошибку сажают. Тот же Игнашевич ведь с молодых лет постоянную практику в «Локомотиве» получал и по итогу потом в ЦСКА в какого большого игрока вырос.

Алексей Николаевич, как оцените сезон ЦСКА в этом году?

Сезон провальный, что уж тут говорить. Слабая игра в чемпионате, место в таблице ниже ожиданий. Молодежь за этот сезон в ЦСКА особо не прогрессировала. Надежда на Кубок России, конечно, есть у болельщиков. Но это ложка меда в бочке дегтя.

«Болельщикам, может, хочется более зрелищной игры от «Рубина». Но я считаю, что команда главную задачу на сезон выполнила» Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» этот сезон себе точно в актив может записать»

Впечатляет после возвращения из Первой лиги «Рубин». Как вам казанская команда под руководством Рашида Рахимова?

«Рубин» этот сезон себе точно в актив может записать. В прошлом году они взяли нужных футболистов, те оперативно в команде прижились и сразу стали давать результат. Болельщикам, может, хочется более зрелищной игры от «Рубина». Но я считаю, что команда главную задачу на сезон выполнила – задолго до конца чемпионата обезопасила себя от вылета.

Я вижу, что сейчас «Рубин» не подарок для любой команды. «Зенит» обыграли, с «Локомотивом» достойно смотрелись. Сейчас будут против ЦСКА и «Спартака» играть. Никому легко против «Рубина» точно не будет.

Мирлинд Даку – нападающий выше уровня РПЛ прямо сейчас?

Не знаю, выше ли уровнем, но он в порядке полном. И техника у него есть, и антропометрические данные, и голевое чутье. Если бы меня спросили о лучшей пятерке нападающих в РПЛ, я бы его поставил на четвертое место. Первый – Константин Тюкавин («Динамо»). Второй – Джон Кордоба («Краснодар»). Третий – Матео Кассьерра («Зенит»). Четвертый – Мирлинд Даку («Рубин»). Пятый – Федор Чалов (ЦСКА).

Константин Тюкавин подписал контракт не так давно с «Динамо» до 2028 года. Вы, как его агент, расскажите, есть ли спрос на Тюкавина в Европе.

Да, конечно. Были у нас предложения из Италии, от команд из первой пятерки. Из Саудовской Аравии было предложение. «Динамо» постоянно запросы получает от совершенно разных команд. В контракте у Тюкавина есть сумма отступных. Если заплатят, тогда разговор уже будет предметный с клубами. Костя хочет играть в Европе, и я думаю, у него эту мечту осуществить получится.