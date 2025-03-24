Агент Алексей Сафонов: «У «Рубина» крепкий состав, Рахимов умеет играть на результат»

Известный российский футбольный агент и постоянный эксперт «ТИ-Спорта» Алексей Сафонов дал очередное интервью нашему изданию. В нем функционер оценил рекорд Дзюбы по голам за национальную команду, прокомментировал недавнюю победу «Спартака» над «Зенитом», а также отметил успехи «Рубина» под руководством Рашида Рахимова





фото: rubin-kazan.ru

«Дзюба и Кержаков – два классных нападающих в истории российского футбола»

- Главное событие последней недели – конечно, установленный рекорд Дзюбы по голам за национальную команду. Как считаете, насколько он легитимен, учитывая статус такого соперника как Гренада?

- Я думаю, что нельзя оспаривать рекорд Дзюбы. Он провел и проводит большую карьеру, играет на хорошем уровне в свои 36 лет. Любой рекорд достоин уважения. Неправильно сейчас считать отдельно голы Кержакова и Дзюбы, говорить, кто кому забивал, у кого были сложнее соперники. Это два классных нападающих в истории российского футбола.

- Как считаете, почему Валерий Карпин решил все-таки вызвать Дзюбу в сборную вопреки непростым отношениям с ним?

- Время лечит. Тем более он как футболист в прошлом сам прекрасно понимает Дзюбу. Нужно было закрыть этот гештальт с рекордом. Все говорили постоянно об этом, журналисты много писали. Мне кажется, в один момент он уже сам устал от этих разговоров и решил, наконец, вызвать Дзюбу в сборную. Результат, достижения должны быть для тренера всегда выше личных амбиций.

- В последние годы Карпин стабильно вызывает много новых игроков в национальную команду. Знакомимся мы с большим количеством имен. Кто на ваш взгляд из футболистов сборной России может стать лидером команды, когда ее вернут на официальные международные турниры?

- Если мы не берем в расчет Головина, братьев Миранчуков, Захаряна, то надо подумать. Хочется назвать Батракова, но все-таки он проводит первый полноценный сезон для себя во взрослом футболе. Надо посмотреть на него на дистанции, сможет ли он стабильно держать высокий уровень. Есть Лечи Садулаев из «Ахмата», классный футболист, мне нравится. Очевидную кандидатуру сложно назвать в этом вопросе.

«Тюкавин работает по 3-4 часа в день. Его даже врачи тормозят, говорят, чтобы не торопился с восстановлением»

- Как сейчас состояние у Константина Тюкавина, который восстанавливается от тяжелой травмы?

- Операция у него прошла успешно. Он уже приступил к физическим нагрузкам. Работает по 3-4 часа в день. Его даже врачи тормозят, говорят, чтобы не торопился с восстановлением. Костя – боец. Понимает, что никакая травма не должна выбить его из тонуса. Дай Бог, вернется после реабилитации сильнее.

- Есть ли шансы у «Динамо» без Тюкавина зацепиться хотя бы за топ-3 в РПЛ?

- У «Динамо» в игре достаточно проблем. Дело ведь не только в отсутствии Тюкавина. Даже когда Костя был на поле, не всегда игра у команды шла так, как надо было. Очевидная беда «Динамо» – отсутствие баланса. Личка ставит симпатичный атакующий футбол, но то, как клуб играет в обороне, это никуда не годится.

«У меня уже прочной уверенности нет в том, что Семак возьмет седьмое подряд чемпионство с «Зенитом»

- Не так давно Владимир Путин и Дональд Трамп провели важный телефонный разговор, в котором обсудили возможное проведение матча между КХЛ и НХЛ. В футболе такая история возможна?

- Почему бы и нет. Пусть «Спартак» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси» или «Зенит» с «Интером Майами». Для людей такие матчи будут очень интересными.

- На прошлых выходных «Спартак» добыл ценную победу над «Зенитом» в рамках чемпионской гонки. Три очка «красно-белые» получили закономерно?

- Однозначно. В первом тайме Станкович показал чистый итальянский футбол с мощным прессингом. «Зенит» вообще не понимал, что ему делать, как организовывать атаки. Поэтому в общей картине победа «Спартака» – заслуженная. Другое дело, что «красно-белые» и «Краснодару» хорошо подсобили. Я посмотрел календарь, у «Краснодара» он самый удобный. Если не оступятся, сами себе не проиграют, могут забрать чемпионство.

- «Зенит» может оступиться в столетний юбилей?

- Честно скажу, до недавнего времени я вообще в это не верил. Все-таки такая дата у клуба великая. Но сейчас у меня уже прочной уверенности нет в том, что Семак возьмет седьмое подряд чемпионство с «Зенитом».

«Рубин» в любом случае ожидают сложные переговоры, если они хотят сохранить Даку в команде

- Как думаете, в чем феномен «Рубина» Рашида Рахимова, который несмотря на ограниченный состав, травмы, дисквалификации добывает серии побед в начале весны?

- «Рубин» – хорошая команда с крепким составом. Рахимов – тот тренер, который умеет играть на результат, в каком бы состоянии его футболисты не находились. «Рубину» необходимо из сезона в сезон сохранять прописку в РПЛ. С теми задачами, которые руководство команды ставит тренеру в соответствии с бюджетом, Рахимов на мой взгляд справляется достойно.

- Для Даку это последние полсезона в «Рубине»?

- Хороший вопрос. Тут надо его самого спрашивать, хочет ли он еще сам задержаться в «Рубине». Я знаю, что на него большой спрос в России, интересуются еще несколько клубов в Европе. Поэтому «Рубин» в любом случае ожидают сложные переговоры, если они хотят сохранить Даку в команде.

- Есть ли шансы спастись от вылета у «Факела» и «Оренбурга»?

- Я думаю, что нет. Во всяком случае, по игре это два самых слабых клуба в России.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru