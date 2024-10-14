Агент Алексей Сафонов: «От «Рубина» ждал большего. Дело в отношениях Рахимова с игроками»

Алексей Сафонов прокомментировал спад «Рубина» в последний месяц

Фото: из личного архива Алексея Сафонова

«Не сомневаюсь, что «Зенит» уйдет на зимнюю паузу первым в турнирной таблице»

Алексей Николаевич, треть чемпионата позади. Удивлены, что «Зенит» лишь третий в таблице?

Я думаю, на данный момент ничего критичного в этом нет. «Зенит» здорово начал, но травмы Глушенкова и Вендела команду немного подкосили. Уверен, болельщики большего ждут от Матео Кассьерры, еще не до конца разыгрался Соболев. У «Зенита» есть большой запас прочности. А это очень важно. Не сомневаюсь, что «сине-бело-голубые» уйдут на зимнюю паузу первыми в турнирной таблице.

Непростая адаптация Соболева в «Зените» связана с тем, что у нападающего крайне тяжелые отношения с болельщиками петербуржцев?

Разумеется, он переживает, как любой человек в этой ситуации. Но он сам прекрасно понимал, куда переходит и с каким настроением его встретят болельщики «Зенита». Я вижу, что он старается своими действиями на поле принести пользу клубу. Недавний матч с «Войводиной» (4:1) здорово отыграл.

В чем феномен текущего «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева? Как объяснить тот факт, что команда до сих пор идет без поражений в чемпионате?

Ну, во-первых, Мусаев очень удобный для «Краснодара» тренер. Мы знаем, что у него огромный кредит доверия со стороны руководства клуба. На посту главного тренера его очень хотел видеть Галицкий еще с прошлого сезона. А во-вторых, успехи «Краснодара», на мой взгляд, напрямую связаны с тем, что клубу удалось летом сохранить своих лидеров – Кордобу, Сперцяна, которые тащат команду в первой половине чемпионата. Неплохо Сафонова заменяет Агкацев. «Краснодар» сейчас, конечно, почувствовал вкус крови, идет мощно. Но мы не знаем, как долго команда сможет показывать стабильность в результатах.

«У «Зенита» есть большой запас прочности. А это очень важно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы Батракова тоже раньше времени не перехваливайте»

А если говорить про второе место «Локомотива» после 11 матчей, это тоже что-то пока невероятное?

«Локомотив» вообще мне больше всех команд нравится в плане игры. Видно, какую огромную работу проделывает главный тренер клуба Михаил Галактионов. Ведь он был под приличным давлением еще с прошлого года. А когда команду покинуло в межсезонье несколько ключевых лидеров, то прогнозировался спад «Локомотива». Но на деле мы видим, что со всеми трудностями Галактионов пока справляется. Плюс чувствуется, что он находится в полной свободе выбора основного состава. В «Локомотиве» в старте играют объективно те, кто сильнее на данный момент. Бывали матчи, когда и Пиняев на лавку присаживался, и Тикнизян. То есть для Галактионова никаких авторитетов нет. Он не поставит просто так человека в основной состав, потому что он звезда или дорого стоит, как это иногда бывает в других клубах. В «Локо», очевидно, сейчас здоровая конкуренция.

Сможет ли весь сезон «Локомотив» показывать столь яркий и изящный футбол?

В будущее заглянуть мы не можем, поэтому категорично спрогнозировать этот вопрос сложно. Но я вижу, что молодые ребята в «Локомотиве», этот русский костяк игроков, они реально бьются за эмблему на груди. Там же сразу несколько воспитанников играет в основном составе. Парни бьются за родную команду, с полной отдачей. То есть равнодушия от них ждать точно не придется. Главное, чтобы «звезду не поймали» в течение сезона. Галактионову надо проконтролировать этот момент в работе с молодежью. Хочется верить в то, что «Локомотив» с его классным футболом будет бороться за золото в чемпионате до последнего тура. Да и болельщики «железнодорожников» соскучились по сильной команде. Если не ошибаюсь, на домашние матчи «Локомотива» даже стало больше людей ходить.

В фантастической форме находится главная звезда нынешнего «Локомотива» Алексей Батраков. Можно ли его сравнить с кем-то из молодых футболистов, например десятых годов, кто так же лихо ворвался в чемпионат России в 18-20 лет?

Мне кажется, когда Алан Дзагоев в ЦСКА начинал играть в основном составе, о нем в СМИ точно не меньше говорили, чем о Батракове. Однако в дальнейшем Алана стали мучать травмы, не получилось ему раскраться полностью. Ярко начинал в «Спартаке» Игорь Горбатенко. Другое дело, что ему, как Дзагоеву, не хватило характера, чтобы надолго задержаться на топ-уровне. Но вы Батракова тоже раньше времени не перехваливайте. Все-таки первый полноценный сезон в РПЛ он проводит на взрослом уровне. Пусть сначала стабильно отыграет два-три года, а потом уже будем делать выводы, звезда ли он нашего чемпионата.

«Батраков первый полноценный сезон в РПЛ он проводит на взрослом уровне. Пусть сначала стабильно отыграет два-три года» Фото: fclm.ru

«Не думаю, что Дзюба приехал в «Акрон» за большими деньгами»

Достаточно неожиданным стал трансфер Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон». Как думаете, кто больше от этой сделки выиграл – клуб или футболист?

Я думаю, тут история как раз таки и заключается в том, что это обоюдовыгодная сделка. «Акрон» с приходом Дзюбы, как мы видим, стал увереннее себя чувствовать психологически в последних матчах. Да и Артем в свои 36 лет еще не лишен амбиций. Он хочет набирать результативные баллы, стать лучшим бомбардиром в истории нашего чемпионата. Не думаю, что Дзюба приехал в «Акрон» за большими деньгами. Он достаточно заработал за карьеру. Сейчас ему важно вновь показать, что он в 36 лет до сих пор является топ-форвардом по меркам РПЛ.

А если говорить про трансфер Миралема Пьянича в ЦСКА, к нам в чемпионат действительно приехала большая мировая звезда?

Безусловно. Большой мастер, классный игрок. Мне он очень нравился еще со времен выступлений за «Рому». Уверен, что он тоже приехал в ЦСКА не ради больших денег. Пьянич хочет продлить себе карьеру и еще все-таки несколько лет поиграть в европейском чемпионате. У него прекрасная светлая голова, мастерство ведь не пропьешь с годами. Да, может, он не в самой лучшей физической форме приехал. Но это дело поправимое, физику в течение сезона всегда можно подтянуть.

«Акрон» с приходом Дзюбы стал увереннее себя чувствовать психологически в последних матчах. Да и Артем в свои 36 лет еще не лишен амбиций» Фото: fcakron.ru

«Руководителям «Рубина» виднее, стоит ли продолжать сотрудничество с Рахимовым»

Последний месяц в РПЛ вышел довольно скомканным для «Рубина». У казанской команды наблюдается спад?

От «Рубина» в этом сезоне, признаюсь, я ожидал большего. Дело тут даже не столько в результатах, сколько в отношениях Рахимова с игроками. Мы видим, что тренер много доверяет иностранцам. «Рубин» за очень приличные для себя деньги покупает легионеров. При этом талантливая молодежь сидит на скамейке. Вот что за история произошла с Даниилом Кузнецовым и Рашидом Рахимовым, когда они друг другу руки не пожали после замены в одном из матчей. Это же неправильно совершенно. Не должны такие вещи на публике происходить. Это сразу демонстрирует нездоровый микроклимат в команде.

Нет ощущения, что с Рахимовым «Рубин» достиг уже своего пика?

Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Руководителям клуба виднее, стоит ли продолжать сотрудничество с Рахимовым. Да, у команды не особо презентабельный футбол, отсюда и мало болельщиков на стадионе. Но в чемпионате «Рубин» пока свои задачи решает. Тут надо понимать, что требуется от Рахимова: или нужный результат, или красивая игра.

«Мы видим, что тренер много доверяет иностранцам. «Рубин» за очень приличные для себя деньги покупает легионеров» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это же не вина Карпина и наших футболистов, что сборной России приходится играть с Сирией и Брунеем»

У сборной России по футболу определились соперники на ноябрьские сборы – Бруней и Сирия. Как считаете, уместно ли нашей национальной команде играть с соперниками такого уровня?

Ну не со сборной же Медиалиги играть, в самом деле. Вот говорят некоторые, мол, слабых соперников нашли для сборной России. Хорошо, в таком случае найдите получше – хочется мне сразу сказать таким людям. Это же не вина Карпина и наших футболистов, что приходится играть с Сирией и Брунеем. Тут скорее вопрос к тем, кто такие матчи организовывает, почему не удалось найти более сильных по уровню соперников.

А почему не хочется вам посмотреть на матч сборных России и Медиалиги?

Раз сборная собирается, то давайте лучше играть все же с другими национальными командами. Пусть со слабыми в плане футбола, но все же другими государствами. А матч со сборной Медиалиги я вообще не представляю, как воспринимать серьезно. Это то же самое, если профессиональный футболист придет играть на первенство вуза какого-нибудь. Шоу, но не более.