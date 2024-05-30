Агент Алексей Сафонов: «Футбольный боженька дал «Динамо» многое, а потом сказал - хватит»

Алексей Сафонов: «"Зенит" и по подбору игроков был самой сильной командой в чемпионате, плюс клуб целостнее выглядел на протяжении всего сезона»

Фото: из личного архива Алексея Сафонова

«У «Динамо» и «Краснодара» были все шансы стать чемпионами»

Алексей Николаевич, удивлены тому, что «Зенит» смог стать чемпионом страны в шестой раз подряд?

На самом деле, не особо удивлен. Потому что «Зенит» и по подбору игроков был самой сильной командой в чемпионате, плюс клуб целостнее выглядел на протяжении всего сезона. Ну и стоит отдать должное Семаку, он сумел правильно настроить коллектив на заключительные туры. У «Динамо» и «Краснодара» были все шансы стать чемпионами, но по итогу им оказался «Зенит». Победителей не судят.

На ваш взгляд, с чем связана беззубая игра «Динамо» в последнем туре против «Краснодара»?

Возможно перегорели, не справились с грузом ответственности. Но хочу отметить, что в последних матчах против «Балтики» и «Крыльев Советов» «Динамо» выглядело не очень хорошо. Где-то им прилично фартило, побеждали в тех матчах, которые не должны были выигрывать. Футбольный боженька, так скажем, давал им слишком многого. А в последнем туре сказал: «Хватит!» и не позволил стать чемпионами.

««Динамо» в последнем туре против «Краснодара» возможно перегорели, не справились с грузом ответственности» Фото: fcdm.ru

Наверняка общались много с Константином Тюкавиным на предмет того, почему «Динамо» не стало чемпионом. Чего, по его мнению, не хватило в решающем матче?

Честно скажу, старался по этому поводу его не трогать по окончании сезона. Сейчас ему нужно отдохнуть, перезагрузиться. Единственное, что хорошо помню, он сказал, что все свои личные награды по итогам сезона обменял бы на чемпионство «Динамо».

«Хочется видеть сильный «Краснодар» в любом случае»

Уместно ли сейчас говорить, что в футбол в России играют все, а побеждает все равно «Зенит»?

Вы знаете, в последнее время слышу много разговоров о том, что на месте Семака любой тренер бы стал шесть раз чемпионом России. Но нельзя не отметить, что в клубе им проведена большая работа. Он, будучи игроком, неоднократно становился чемпионом. Перенес чемпионскую удачу и в тренерскую карьеру.

«Нельзя не отметить, что в клубе Семаком проведена большая работа. Он, будучи игроком, неоднократно становился чемпионом. Перенес чемпионскую удачу и в тренерскую карьеру» Фото: fc-zenit.ru

Если бы все так было просто у нас в лиге, можно было бы вывесить объявление: «Продается чемпионство. Дорого». И топ-клубы России встали бы в очередь, выясняя, кто даст больше за золотые медали. Так что давайте разговоров о бесчестной победе «Зенита» вести не будем. Все решилось по спортивному принципу. Перед последним туром все было в руках «Динамо». Выходите, играйте вничью и празднуйте чемпионство. Никто им не мешал. Футбол есть футбол.

«Краснодар провалил концовку чемпионата, если быть объективными?

Мне кажется, злую шутку с ними сыграла вот эта тренерская перестановка. Все-таки не нужно было увольнять Ивича в разгар сезона и ставить вместо него Мусаева. Очевидно, что весной команда находилась в определенном стрессе. А стресс, знаете, может пойти как в минус, так и в плюс. В случае с «Краснодаром» получилось в минус. Пока они приходили в себя, нащупывали игру, их все соперники уже обогнали. Много очков «Краснодар» потерял. Так же, как и «Спартак», кстати. Все думали в Москве: нужен им Абаскаль, не нужен. Пока решались, все шансы на медали давно потеряли.

«Не нужно было увольнять Ивича в разгар сезона и ставить вместо него Мусаева. Очевидно, что весной команда находилась в определенном стрессе» Фото: fckrasnodar.ru

Как считаете, получится ли у Мусаева построить сильный «Краснодар» на следующий год?

Посмотрим, что будет в команде на следующий сезон. Разные слухи сейчас ходят. Поговаривают, что иностранцы некоторые могут покинуть клуб. Поживем-увидим. Впереди паровоза не стоит сейчас бежать. Хочется видеть сильный «Краснодар» в любом случае. Чтобы дело Галицкого жило дальше. Он большой человек в российском футболе, столько сделал для его развития. Поэтому дай Бог ему здоровья, пусть команда его продолжает радовать.

«Морено пока до конца не осознал все трудности Первой лиги»

Одна из интересных интриг на следующий год – работа Роберта Морено в Первой лиге с «Сочи». Сумеет ли он вернуть клуб за один сезон в РПЛ?

Вот это очень тяжелый вопрос. У меня есть ощущение, что Морено пока до конца не осознал все трудности Первой лиги. Вот слетает пару раз в Хабаровск, например, или дальше Урала, тогда и поглядим на его настроение. В Первой лиге ведь иногда бывают такие циклы, когда тренера заботят не столько тренировки, сколько то, чтобы команда элементарно успела восстановиться. В Первой лиге всегда тяжелый фактор акклиматизации. Это надо учитывать.

«У меня есть ощущение, что Морено пока до конца не осознал все трудности Первой лиги. Вот слетает пару раз в Хабаровск, например, или дальше Урала, тогда и поглядим на его настроение» Фото: pfcsochi.ru

Как оцените сезон для ЦСКА? Ходит сейчас много слухов об увольнении Федотова

Если оценивать игру команды, то качество футбола ЦСКА мне не понравилось. Мало молодых игроков привлекал к основе Федотов. Вот, например, Лукин – отличный же защитник, почему он так мало играл? Или Глебов, к примеру. Здорово, что Агапов зацепился за свой шанс, проявил себя, а то бы тоже так и сидел весь сезон на лавке. Рад за Аббоса Файзуллаева, отличный сезон провел. А больше как будто бы и выделить некого.

«Прощание «Спартака» с Джикией, как мне кажется, получилось очень трогательным»

Если бы вы определяли лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего сезона, то кого бы выделили?

Если говорить о вратаре, у всех были ошибки по сезону, но стабильнее всех проявил себя Матвей Сафонов из «Краснодара». Из защитников понравился Хуниор Алонсо. Лучший полузащитник в РПЛ объективно сейчас – Эдуард Сперцян. Лучший нападающий – конечно, Константин Тюкавин из «Динамо», и не потому, что я его агент. Его статистика говорит все за себя. Плюс награду лучшего нападающего по итогам сезона он получил не зря от РПЛ.

Не так давно московский «Спартак» покинул Георгий Джикия Фото: spartak.com

Не так давно московский «Спартак» покинул Георгий Джикия. Означает ли это, что он регрессировал как топ-защитник РПЛ? Что будет с ним дальше?

Мне он очень нравится, и как человек, и как игрок. Думаю, ему просто сейчас нужно взяться за голову, привести себя, свои мысли в порядок. Найти хорошего тренера по физподготовке и настроиться на будущий сезон. Понимание игры у него прекрасное, это качество никуда не пропадет.

То, что его так громко проводили в матче с «Рубином» – это здорово. Потому что, например, те же звезды «Спартака»: Титов, Тихонов, Цымбаларь – они не очень хорошо уходили из клуба. Поэтому прощание с Джикией, как мне кажется, получилось очень трогательным.