Агеев: Введение QR-кодов — это взвешенное решение, которое непросто далось руководству РТ

Введение QR-кодов — это взвешенное решение, которое непросто далось руководству Республики Татарстан. Это было сделано, чтобы избежать введения полного локдауна. Об этом заявил председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, поделившись своим видением ситуации с ИА «Татар-информ».

«Все уже, наверное, забыли, что был сплошной локдаун, когда были закрыты бизнес-центры, торговые центры и магазины, и какие титанические меры были предприняты, чтобы из этого выйти. Чтобы это не повторять, был выбран более щадящий вариант с введением QR-кодов», — подчеркнул собеседник агентства.

Шамиль Агеев напомнил о напряженной ситуации с распространением коронавируса Covid-19 в мире и низких темпах вакцинации от патогена в России, включая и Татарстан.

«Конечно, будут определенные ограничения. Но есть и разумный интерес: какие-то, возможно, будут льготы в этот период, послабления. Но, самое главное, сейчас нужно понять, что это не каприз какой-то: ситуация в мире напряженная, а мы по темпам вакцинации отстаем», — отметил Агеев.

По мнению председателя Торгово-промышленной палаты РТ, выходить из ситуации следует с минимальным ущербом. «Как из этой ситуации выйти с наименьшими потерями? Необходимо проводить большую работу в коллективах по вакцинации, так как не все люди понимают остроту этого вопроса», — предложил Агеев.

Председатель Торгово-промышленной палаты заметил, что приоритетным в Татарстане сейчас остается продолжение работы больших производственных коллективов, строек, сельского хозяйства, безопасности, а также медицинских и образовательных учреждений.

Кроме того, Шамиль Агеев сказал, что, по имеющимся у него данным, российская вакцина наиболее устойчива против всех штаммов коронавируса, и призвал всех сделать прививку. «Я считаю, что это дело нужно доводить до конца — всем вакцинироваться. Человек живет один раз, и это нужно использовать, чтоб беречь себя и беречь окружающих», — заключил собеседник агентства.