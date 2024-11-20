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Агеев о визите Минниханова в Китай: Показал пример, как надо переходить от слов к делу
Визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Китай стал логическим продолжением работы, проведенной на международном форуме «РОСТКИ». Таким мнением поделился с «Татар-информом» председатель торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.
«Главная задача – не декларации какие-то, а конкретные действия. То есть Раис Татарстана принятые решения на форуме претворяет в жизнь, показывает пример, как надо переходить от слов к делу», – отметил Агеев.
Напомним, что Минниханов прибыл сегодня с рабочим визитом в город Чэнду, расположенный в китайской провинции Сычуань. Здесь руководитель республики посетит ряд компаний, познакомится с проектами развития городских территорий и проведет официальные встречи.
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