Агата Петрова рассказала о сборах с Плющенко и общении с Костылевой

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

Серебряный призер Российско-Китайских молодежных игр российская фигуристка Агата Петрова поделилась с «Чемпионатом» впечатлениями от сборов с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

По словам спортсменки, от ее группы на базе Плющенко работали около пяти человек, а сами сборы длились полторы недели. Петрова отметила, что тренировки проходили в основном с Евгением Викторовичем и его специалистами, при этом формат занятий отличался от привычного.

«Вообще со всеми поработала и пообщалась. В принципе, некоторых я уже знала, с кем-то пообщалась. Мы тренировались в основном с Евгением Викторовичем, у нас был другой формат тренировок. Мы работали с его специалистами, со всеми удалось покоммуницировать», – объяснила она.

Фигуристка подчеркнула, что ей удалось поработать и пообщаться со всеми.

Отдельно Петрова рассказала об отношениях с Леной Костылевой: «Да, мы с ней в хороших отношениях. Со всеми хорошо общаюсь, со всеми знакома — я очень общительный человек», – рассказала Агата.

Она также добавила, что во время выезда в город встретилась и погуляла со всеми знакомыми.