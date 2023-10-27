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Афзалов назначен на должность главнокомандующего ВКС России
Генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен главнокомандующим ВКС РФ, сообщает Минобороны.
В октябре 2023 года указом Владимира Путина Афзалов был назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами, говорится в сообщении.
До назначения Афзалов занимал должность временно и.о. главкома ВКС РФ.
Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, а также военный университет ПВО и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Он работал первым замкомандующего армии ВВС и ПВО Восточного округа, в 2017 году стал командующим этого округа, а в 2018 году – начальником главного штаба воздушно-космических сил РФ.
Афзалов также награжден орденами «За военные заслуги», «Александра Невского», «За заслуги перед Отечеством» VI и III степени и множеством медалей.
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