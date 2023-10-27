Афзалов назначен на должность главнокомандующего ВКС России

Генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен главнокомандующим ВКС РФ, сообщает Минобороны.

В октябре 2023 года указом Владимира Путина Афзалов был назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами, говорится в сообщении.

До назначения Афзалов занимал должность временно и.о. главкома ВКС РФ.

Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, а также военный университет ПВО и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Он работал первым замкомандующего армии ВВС и ПВО Восточного округа, в 2017 году стал командующим этого округа, а в 2018 году – начальником главного штаба воздушно-космических сил РФ.

Афзалов также награжден орденами «За военные заслуги», «Александра Невского», «За заслуги перед Отечеством» VI и III степени и множеством медалей.