news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 30 июля 2026 17:44

Африканский футболист СКА выдал себя за другого для просмотра в «Велесе»

Читайте нас в
Телеграм
Африканский футболист СКА выдал себя за другого для просмотра в «Велесе»
Фото: mfl.life

Полузащитник владивостокского СКА Аддо Эван Энам выдал себя за одноклубника Офосу Принца, чтобы пройти просмотр в «Велесе». Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Причина подмены: Принц получил травму и уехал в Гану, а агент попросил Аддо выдать себя за него. СКА рассчитывал получить компенсацию за Принца, но «Велес» после вскрытия обстоятельств отказался от обоих игроков. Официальных комментариев от клубов пока не поступало. Инцидент уже вызвал резонанс в футбольных кругах и может повлиять на доверие к африканским легионерам в России. Вопрос о возможных санкциях в отношении игрока и агента остаётся открытым. Расследование продолжается. Будем следить за развитием событий.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Школьников познакомили с профессиями будущего на форуме в Билярске

Школьников познакомили с профессиями будущего на форуме в Билярске

30 июля 2026
Утренний потоп на дорогах Казани сняли на видео

Утренний потоп на дорогах Казани сняли на видео

30 июля 2026
Новости партнеров