Африканский футболист СКА выдал себя за другого для просмотра в «Велесе»

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Полузащитник владивостокского СКА Аддо Эван Энам выдал себя за одноклубника Офосу Принца, чтобы пройти просмотр в «Велесе». Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Причина подмены: Принц получил травму и уехал в Гану, а агент попросил Аддо выдать себя за него. СКА рассчитывал получить компенсацию за Принца, но «Велес» после вскрытия обстоятельств отказался от обоих игроков. Официальных комментариев от клубов пока не поступало. Инцидент уже вызвал резонанс в футбольных кругах и может повлиять на доверие к африканским легионерам в России. Вопрос о возможных санкциях в отношении игрока и агента остаётся открытым. Расследование продолжается. Будем следить за развитием событий.