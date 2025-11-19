Африканские журналисты побывали на экскурсии в АИР Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 19 ноября, в Казани стартовал пресс-тур для делегации ведущих журналистов африканских информационных агентств, организованный ТАСС. Первой точкой программы стала встреча в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан. В экскурсии приняли участие около 20 журналистов из Бурунди, Гвинеи, Демократической Республики Конго, Сенегала, Камеруна и других стран.

Презентацию инвестиционного потенциала Татарстана провела руководитель ведомства Талия Минуллина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С помощью переводчика с французского представители африканских стран узнали об инвестиционных возможностях одного из регионов – лидеров российской экономики.

Свое выступление Минуллина начала с ключевых факторов успеха Татарстана. Она отметила, что за 15 лет под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова была выстроена четкая стратегия развития и сформирована высокоэффективная команда.

Она уточнила, что более половины экономики Татарстана составляет промышленность. Глава агентства привела данные, иллюстрирующие долю региона в общероссийском промышленном производстве.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы производим более 40% синтетического каучука всей Российской Федерации и 62% автомобильных шин. Также мы производим треть грузовых автомобилей в России и четверть полиэтилена и полистерола», – отметила она.

Кроме того, республика является одним из лидеров агропромышленного комплекса, занимая первое место в России по производству молока и второе – по производству картофеля. Спикер акцентировала, что Татарстан – один из немногих регионов мира, способных полностью обеспечить себя продовольствием.

Особое внимание в презентации было уделено диверсификации экономики и созданию точек роста. Флагманским проектом в сфере IT стал город Иннополис, спроектированный при участии сингапурских архитекторов.

«Университет Иннополис – это единственный в России вуз, где на английском языке готовят специалистов по узкопрофильным IT-направлениям: программное обеспечение, кибербезопасность, искусственный интеллект», – объяснила Минуллина.

Она подчеркнула, что инвестиционная привлекательность Татарстана подтверждается практикой: в экономику региона вложили средства компании из 79 стран. Лидером по инвестициям является Турция.

Ключевыми преимуществами для бизнеса глава АИР РТ назвала наличие более 100 промышленных парков и специальных экономических зон с федеральными налоговыми льготами.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особое впечатление на аудиторию произвело, в частности, то, что Талия Минуллина подготовила и уверенно представила презентацию об агентстве на французском языке (многие из гостей представляют франкофонные страны Африки – прим. Т-и).

После презентации руководитель АИР провела для журналистов экскурсию по офису агентства, а в завершение встречи ответила на вопросы, касающиеся конкретных возможностей для развития сотрудничества.