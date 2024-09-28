Африканские студенты посадили деревья на Аллее мам в Верхнем Услоне

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ

Студенты из стран Африки, приехавшие на учебу в столицу Татарстана из Гвинеи, Бенина, Чада, Габона, Египта, Нигерии, Камеруна, Анголы и Мали, побывали в гостях в Верхнеуслонском районе РТ. Цель визита — знакомство с культурно-промышленным потенциалом муниципалитета.

Для молодых людей была организована насыщенная культурно-познавательная программа. В первую очередь они отправились на экскурсию в местный краеведческий музей, где познакомились с 430-летней историей села Верхний Услон.

Затем в центре Верхнего Услона, рядом с гимназией, высадили деревья на Аллее мам. Иностранные студенты, сотрудники местной администрации, активисты и представители молодежи посадили 50 остролистных кленов.

В спортивном комплексе «Чемпион» африканская молодежь провела товарищеский матч по футболу с местной командой, капитаном которой является глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин. Игра окончилась победой хозяев со счетом 5:3.

Во второй половине дня иностранные студенты отправились на экскурсию в Ключищи. Им показали производственные мощности кирпичного завода, после чего гости прогулялись по липовой аллее бывшей усадьбы маркиза Паулуччи — одного из объектов культурного наследия Верхнеуслонского района.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.