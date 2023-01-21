AFP: Штаты рекомендуют Украине вывести войска из Артемовска

США рекомендуют Украине вывести войска из Артемовска в ДНР. Об этом со ссылкой на AFP сообщает РИА Новости.

Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник, попытки удержать город мешают ВСУ готовиться к предстоящему весной наступлению. Дальнейшие бои за город выгодны России, обладающей преимуществом в технике и людях.

«США советуют Украине вывести эти силы для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <...> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, добавил источник, необходимо время на обучение бойцов ВСУ. Поэтому «обмен» Артемовска на время на подготовку будет выгодным Киеву.