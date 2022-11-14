AFP: Байден полон решимости возобновить диалог с Си Цзиньпином

Американский президент Джо Байден намерен возобновить диалог и установить «систему сдержек и противовесов» на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом представитель Белого дома рассказал Agence France-Presse (AFP), передает ТАСС.

Источник рассказал, что Джо Байден полон решимости укрепить связи, устанавливая гарантии, которые позволят проследить, чтобы «конкуренция не превратилась в конфликт» между двумя державами.

Встреча пройдет в понедельник в 12:30 по московскому времени. Следующее мероприятие в графике намечено через 4 часа с половиной — американский лидер «выступит с комментариями и ответит на вопросы» журналистов.