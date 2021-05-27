Афонин: Рады, что Татарстан сохраняет историческую память о великих людях нашей страны

Сторонники КПРФ рады, что Татарстан сохраняет историческую память о великих людях России и мира. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин на торжественном открытии после реставрации памятника Ленину на площади Свободы в Казани.

«К сожалению, не во всех регионах России эта историческая память есть. Кое-где власти пытались переименовывать советские улицы, сносить под предлогом реставрации памятники Ленину. Мы всегда говорим, что антисоветизм в нашей стране не должен восторжествовать. Мы видим, что Татарстан многое взял из прекрасного опыта советского государства. Например, сохранение промышленных предприятий, развитие сельского хозяйства. Уверен, что советский опыт должен быть востребован по всей нашей стране», — сказал Афонин.

По его мнению, советская эпоха — это «эпоха созидания и развития, победы в страшной войне, прорыва в космос, создания оборонно-ядерного щита». «То, на чем строится нынешнее развитие России, было заложено в советское время», — убежден первый заместитель председателя ЦК КПРФ.

Афонин также поблагодарил татарстанских соратников за приглашение на торжественное мероприятие представителей Китайской Народной Республики. «Мы, коммунисты, всегда пропагандировали великий прорыв китайского народа, их опыт, потому что экономика Китая является самой динамично развивающейся в мире. Мы вместе с нашими китайскими товарищами отметим 100-летие создания китайской компартии, потому что дружба наших народов – великая. И те, кто не понимает международную повестку, те вызовы, которые стоят перед Россией, и пытается в новое поколение наших людей привносить антисоветизм, — не понимают нашу историю», — добавил он.

«К сожалению, мы часто, особенно на федеральных телеканалах, видим фильмы, которые вроде бы связаны с советской эпохой, но искажают ее. Я как историк могу сказать, что с вдохновением ждал [картину Тимура Бекмамбетова]. И действительно, это был великий эпизод ратного подвига жителя республики Михаила Девятаева, который был показан и предварен в фильме. Но даже в этом фильме было много искажающего реальные события, происходящие в то время», — уверен функционер КПРФ.

Афонин также обратился к молодежи, которая выросла уже после распада Советского Союза, с просьбой «взять всё хорошее, что есть в советском прошлом, и пойти вперед».

Фото: Михаил Захаров.