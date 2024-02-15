Афиша мероприятий и льготы: Зарипова рассказала татарстанцам о сайте family-tatarstan.ru

Скриншот сайта family-tatarstan.ru

В Год семьи в Татарстане разработан новый сайт — family-tatarstan.ru. На информационном ресурсе собраны все меры поддержки и опубликована афиша мероприятий. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Здесь есть не только мероприятия — событийный календарь, направленный на укрепление института семьи, но и отдельная вкладка по льготам. Это очень удобная информационная поддержка», — отметила спикер.

В Год семьи в республике планируется целая серия мероприятий, направленных на укрепление здоровья людей. В регионе пройдут конференции, форумы, мастер-классы и спортивные соревнования. Также полезную информацию жители региона могут узнать из чат-бота «Забота» и на сайтах министерств труда России и Татарстана, добавила Зарипова.