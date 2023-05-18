Афганский министр: Мы хотим пригласить татарстанские компании инвестировать в Афганистан

Правительство Афганистана намерено пригласить российские, в том числе татарстанские, компании инвестировать в экономику страны. Об этом в блиц-интервью корреспонденту «Татар-информа» на полях KazanForum заявил и. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуреддин Азизи.

«Афганистан открыт в разных сферах торговли. Мы хотели бы совместно [с Татарстаном] создать торговый центр. Мы хотим пригласить малые и большие компании инвестировать в Афганистан», — пояснил Азизи.

Говоря о потенциальных направлениях сотрудничества, и. о. министра отметил, что в Афганистане развита добыча угля, имеется много полезных ископаемых. «У нас недавно были гости из Татарстана, они близко посмотрели все существующие шахты по добыче угля, золота и других полезных ископаемых. У нас хорошо развивается торговля с Татарстаном», — продолжил Азизи.

«Мы хотим через Татарстан, чтобы и другие инвесторы приехали к нам и инвестировали. У нас только всё начинается», — резюмировал афганский чиновник.

Он также поделился мнением об организации Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Азизи заметил, что рад приезду в Казань. «Очень хорошие впечатления. Тут присутствует больше 80 стран. Хотим, чтобы Татарстан и дальше выступал объединяющим регионом, чтобы в одном месте могли собраться представители других стран и поделиться своим опытом», — добавил он.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» стартовал сегодня в Казани. В его работе принимают участие более 7,2 тыс. делегатов из 85 стран мира и 84 регионов России. Всего в работе и обеспечении мероприятий форума участвуют 15 тыс. человек.

В рамках KazanForum предусмотрено проведение примерно 200 различных мероприятий, среди которых стратегические сессии, конференции и круглые столы.