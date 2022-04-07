Афганские татары из Рабатака пожаловались на разрушение системы подачи воды

Фото: ИА " Татар - информ"

Председатель совета шуры уезда Рабатак вилаята (провинции) Саманган в Афганистане, представитель общины татар Амир Мохаммад рассказала о тяжелой ситуации из-за разрушения системы подачи воды. Произошедшее может негативно повлиять на посевные работы.

«От имени жителей уезда Рабатак я, Амир Мохаммад, председатель местного совета шуры уезда Рабатак приветствую братский народ Татарстана. В уезде проживают более 3 тыс. татарских семей, которые, к сожалению, столкнулись с проблемой нехватки питьевой и сельскохозяйственной воды, что может отразиться на будущей посевной. Мы просим представительство казанского Благотворительного фонда мусульман России помочь нам в этом вопросе», — заявил общественный деятель.

Большая часть территории Афганистана представляет собой горно-пустынную и пустынную местность с большими перепадами высот. В местном засушливом климате земледелие возможно только за счет гидротехнических систем, которые позволяют поднимать воду с рек, часто протекающих по дну ущелий, или же пользоваться грунтовыми водами с помощью водопроводных туннелей- кирязов.

Год назад с возобновлением боевых действий многочисленные водяные мельницы и водоподъемные приспособления — чигири были разрушены. И у населения многих провинций и уездов к продовольственному кризису добавились еще и проблемы с водой.

«Раньше этот уезд процветал. Был одним из крупнейших сельскохозяйственных районов Афганистана. Но в результате войны инфраструктура вся разрушена. Местные жители вынуждены таскать воду из источника за 5 километров от уезда. Хотя подземная труба проходит от них где-то в километре. Есть возможность туда подключиться. Но нужна помощь инженеров и проект, чтобы официально сделать всю документацию и подключение. И наш фонд начал этим заниматься», — прокомментировал ситуацию генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.