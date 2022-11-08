Афганские татары представили свой национальный костюм на выставке отечественной продукции

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Татарская община Афганистана впервые представила национальный костюм афганских татар на выставке отечественной продукции в Герате.

«Совет татар Афганистана активно занимается сбором артефактов местных татар. Этому способствует то, что наша нация в Афганистане стала единой. Мы возрождаем одежду наших предков, их культуру, традиции и стараемся передать нашим детям. Активно подключилась наша женская половина. Они ткут, шьют именно в этих стилях», – поделился в разговоре с журналистом «Татар-информа» глава Совета Татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Также он отметил, что народный костюм – это часть традиционной культуры. Национальная одежда тесно связана с историей и эстетическими взглядами поколения той эпохи, когда ее носили, и соединяет настоящее и прошлое народа.

Изготовление национального костюма нынешним поколением афганских татар позволит им более глубоко проникнуть в традиции народа, так как одежда наряду с жилищем, национальной кухней и обычаями является составной частью культурного наследия.



Многим представленным на выставке элементам национального костюма афганских татар более 100 лет. Это жилеты и головные уборы, которые надевали невесты, детские погремушки, крепившиеся к колыбели. Кошелек афганского татарина-купца из шкуры зайца и сапоги для бузкаши. Все эти сохраненные раритеты говорят о бережном отношении этноса к своему культурному наследию.

«Татарская культура, где бы ее представители ни проживали, тесно переплетена. В старинных вещах татар Афганистана много орнаментов казанских татар. Конечно, нам всем нужно помочь возродить и поддержать татарскую культуру, язык, традиции наших предков не только в России, но и за рубежом», — подчеркнул один из инициаторов презентации национального костюма афганских татар на выставке в Герате, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.