Афганские татары представили свои изделия на выставке отечественной продукции Афганистана

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В афганской провинции Герат при поддержке министерства промышленности и торговли Афганистана, торгово-промышленной палаты Афганистана и правительства провинции, открылась выставка отечественной продукции Афганистана.

«Татары Афганистана впервые представили свою продукцию отдельным стендом. Мы поставили свой шатер в парке Захир Шахи, прилегающий к выставочному центру, в котором разместили работы детей-сирот из наших интернатов, а также изделия местных татарских бизнесменов. Особенно благодарим казанский Благотворительный патриотический фонд мусульман России за помощь в организации нашей выставки» – сообщил «Татар-информу» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

В официальном открытии шатра приняли участие министр промышленности и торговли Нуруддин Азизи, который недавно был с официальным визитом в Татарстане, а также губернатор провинции Герат.

«В выставке отечественной продукции приняло участие более тысячи компаний Афганистана. И продукция татарской общины вызывает у участников большой интерес. Шатер афганских татар уже посетили делегации из Турции, ОАЭ, Катара, Ирана, Пакистана, Китая, Узбекистана, Туркмении и Казахстана», – отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.