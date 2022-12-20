Афганские студенты будут обучаться в Казанском исламском университете

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Три студента, представляющие татарскую общину Афганистана, прибыли на учебу в Казанский исламский университет.

«Нами были приложены все усилия для отправки студентов в Казань. Эти студенты исполнили мечту миллионов представителей татарской молодежи Афганистана — поступили и начали учиться в высшем исламском учебном заведении Татарстана. Наши старейшины плачут, не скрывая эмоций. Молодежь более активно начала учиться, увидев перспективу дальнейшего обучения на исторической родине своих предков», — поделился в разговоре с журналистом «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Кроме того, собеседник агентства выразил огромную благодарность от лица всех татар Афганистана Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, ректору Казанского исламского университета Рафику Мухаметшину и генеральному директору казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустаму Хабибуллину.

«Впервые в Россию приехали для обучения в исламском вузе студенты из Афганистана. Раньше Правительство Афганистана не признавало российские исламские вузы и отказывалась отправлять туда своих студентов. После долгих переговоров нам удалось решить этот вопрос. Все студенты имеют среднее исламское образование, выходцы из рабочих семей, из татарских деревень провинций Саманган и Фарьяб. Уверен, эти наши общие шаги позволят укрепить гражданскую дипломатию между народами России и Афганистана», — заметил Рустам Хабибуллин.

Необходимо отметить, что религиозному образованию община татар уделяет особое внимание. Именно поэтому в северных провинциях Афганистана большинство среди улемов, признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама, на сегодняшний день составляют именно местные татары. А ученики татарских школ-интернатов Афганистана, созданных при содействии казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, регулярно принимают участие в международных конкурсах чтецов Корана.