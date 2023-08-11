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Афганская компания вложит более 2 млн долларов в развитие овцеводства в Татарстане
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Фото: сообщество Агентства инвестиционного развития РТ во «ВКонтакте»
Афганистан и Татарстан реализуют совместный проект в области овцеводства на территории республики. Об этом сообщает Агентство инвестиционного развития РТ.
Решение принято на встрече с Благотворительным патриотическим фондом мусульман. Ожидается, что афганская компания Saif Nooran Baradaran Ltd и КФХ «Даукаев Р.М.» создадут совместное предприятие. Первоначальные инвестиции афганской страны оцениваются более чем в 2 млн долларов.
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