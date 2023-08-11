news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 11 августа 2023 12:59

Афганская компания вложит более 2 млн долларов в развитие овцеводства в Татарстане

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Афганская компания вложит более 2 млн долларов в развитие овцеводства в Татарстане
Фото: сообщество Агентства инвестиционного развития РТ во «ВКонтакте»

Афганистан и Татарстан реализуют совместный проект в области овцеводства на территории республики. Об этом сообщает Агентство инвестиционного развития РТ.

Решение принято на встрече с Благотворительным патриотическим фондом мусульман. Ожидается, что афганская компания Saif Nooran Baradaran Ltd и КФХ «Даукаев Р.М.» создадут совместное предприятие. Первоначальные инвестиции афганской страны оцениваются более чем в 2 млн долларов.

#Афганистан
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное