Глава института истории Афганистана: Нас интересуют корни мигрировавших к нам татар

На территории Афганистана с XIX века проживает большое количество татар, и власти страны заинтересованы в том, чтобы лучше изучить их происхождение и роль в афганской истории. Об этом заявил директор Института истории Академии наук Афганистана Мохаммад Шариф на генеалогическом форуме в рамках KazanForum 2023.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Он напомнил, что между академиями наук Афганистана и Татарстана подписан меморандум о сотрудничестве и республика готова предпринять серьезные шаги для его реализации.

«Наше Правительство хочет взаимовыгодных связей со всеми странами мира и, конечно, с Россией. В нашей республике проживают 40 народностей, включая татар. Братья-татары проживают во многих наших провинциях, куда многие из них попали еще во время миграции в XIX веке», — отметил доктор исторических наук.

По словам профессора, афганских татар можно разделить на три группы: болгарские, тюркские и монгольские. Некоторые из них, чьи семьи уже давно проживают в Афганистане, могли позабыть свой родной язык, но сохранили свой культурный код.

«В этой связи Афганистан и Татарстан заинтересованы в проведении большого количества исследований для выявления экономического, культурного и политического происхождения этих татар и их роли в афганской истории», — подчеркнул эксперт.

Генеалогический форум «Шәҗәрә — иман нигезе» проходит на полях Международного экономического форума KazanForum-2023. В нем принимают участие представители ведущих музеев РФ, эксперты архивного дела и ученые из Ирана, Афганистана, Узбекистана, Исламской Республики, Таджикистана, Турции и других.