Афганистан хочет закупать у России газ и нефть

Власти Афганистана хотят расширять экономическое сотрудничество с Россией, в том числе они намерены покупать у нее газ и нефть. Об этом рассказал временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал, передает РИА Новости.

«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов <…> Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — отметил дипломат.

По словам Гарвала, власти Афганистана планируют подписать конкретные соглашения с РФ, а строительству газопровода ТАПИ больше ничего не угрожает.

«Мы очень хотим, чтобы работа по проекту ТАПИ продолжалась, чтобы наше сотрудничество в рамках проекта продолжалось. На данный момент желающих очень много», — добавил временный поверенный в делах.

Строительство трубопровода по маршруту Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия началось в декабре 2015 года. Участок на афганской территории считался наиболее проблемным из-за продолжавшейся в стране войны. Однако после прихода к власти в 2021 году представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России и многих других странах) заявили о заинтересованности в продолжении этого проекта.