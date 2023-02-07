Афганистан выделит энергетикам Татарстана миллиард долларов на инфраструктурные проекты

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Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи провел совещание, в котором приняли участие крупнейшие инвестиционные фонды Афганистана, Пакистана и Ирана, а также руководство татарстанской энергетической компании «КЭР-Холдинг».

На мероприятии присутствовали экономический представитель Ирана в Афганистане Хасан Шерзади, Генеральный консул Пакистана в Афганистане Каусар Заиди и генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

В ходе совещания специалисты татарстанской компании провели презентацию генерального плана строительства угольных электростанций и подписали соглашение по развитию инфраструктурных проектов с Министерством промышленности и торговли Афганистана на сумму около 1 млрд американских долларов.

«На данный момент строительство угольных электростанций в различных провинциях — это приоритетный проект. Поставки из близлежащих государств, в основном из Таджикистана, крайне ограничены. Сегодня в Афганистане электричество подается лишь на полтора часа в день. В северных районах состояние энергетики, частично разрушенной военными действиями, близко к коллапсу. И, конечно, этот проект жизненно необходим для афганского народа», — отметил Рустам Хабибуллин.