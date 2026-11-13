Афганистан и Татарстан провели первое заседание экономической комиссии

Фото: Российский деловой центр в Афганистане

В рамках визита в Афганистан российской делегации во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком состоялось первое заседание экономической комиссии «Афганистан – Татарстан». Об этом сообщает Российский деловой центр в Афганистане.

Сопредседателями комиссии являются министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи и заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. В ее работе также приняли участие представители профильных ведомств и руководители коммерческих компаний.

Стороны сосредоточились на реальных экономических проектах и практических мерах. Среди них – развитие транспортно-логистического коридора между Россией и Афганистаном, наращивание поставок татарстанского продовольствия и создание выгодных условий для выхода бизнеса республики на афганский рынок.

Отдельно собравшиеся обсудили экспортный потенциал региона: вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров представил предложения по формированию привлекательных условий для поставок.

По словам руководителя Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина, стороны предметно проработали логистику и вопросы экспорта сельхозпродукции. Он отметил, что Татарстан предложил для этого уникальные конкурентные условия, и назвал это важным шагом от переговоров к практическому экономическому взаимодействию.

По итогам заседания стороны договорились провести следующую встречу комиссии на полях Международного экономического форума «Россия – Исламский мир. КазаньФорум» 2027 года. Ожидается, что в ней примет участие вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар.