Афганистан готов стать главным импортером татарстанской продукции халяль

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В Казани прошел XI Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, в котором активное участие приняла делегация Афганистана.

«Наша делегация состояла из семи бизнесменов, которые представляют интересы компаний, которые работают в Афганистане, Иране и Пакистане. Только продукцию халяль, представленную на сходе сел, компании ежегодно закупают на 5 миллиардов долларов. Это сфера сельского хозяйства, нефтепродукты и добыча полезных ископаемых», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава делегации Афганистана Мохаммад Юсуф Шинвари.

По его словам, в рамках работы схода делегация провела встречи с российскими бизнесменами, на которых были предварительно обговорены условия сотрудничества и логистика доставок. В частности, была предложена доставка продукции в Иран и Пакистан через территорию Афганистана, так как это на сегодняшний день наиболее удобный и короткий маршрут.

«Афганистан готов стать старшим братом Татарстана по закупке халяльной продукции. С учетом экспорта в Иран и Пакистан — это более 5 миллиардов долларов в год. В перечне продукции: пшеница, мука, растительные масла, мясо, полуфабрикаты, колбасы, кондитерская продукция и многое другое. Татарстан может стать логистическим центром по экспорту российской халяль-продукции в центральную Азию. Мы это предложили во время схода и ждем ответа, так как нам очень важен результат», — подчеркнул Мохаммад Юсуф Шинвари.

XI Всероссийский сход предпринимателей татарских сел проходил в Казани с 13 по 15 марта по инициативе Всемирного конгресса татар. В пленарном заседании принял участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Мы привезли представителей компании, которые держат треть рынка Афганистана, Ирана и Пакистана. Они переговорили со многими участниками регионов России. Самые активные по бизнесу — Оренбург, Тюмень и Новосибирск. Представителям Татарстана — Минсельхозу Татарстана, ДУМ РТ — конечно, нужно более активно работать на данных площадках. Ведь это реальный шанс найти экспортера», — высказал свое мнение генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.