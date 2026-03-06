news_header_top
Экономика 6 марта 2026 08:43

Афганистан готов поставлять овощи и фрукты в Россию вместо иранских

Фото: пресс-служба Российского делового центра в Афганистане

Афганистан готов заменить Иран по поставкам овощей и фруктов в Россию, в том числе и Татарстан, на фоне заявления иранских властей о бессрочном запрете на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили журналисту «Татар-информа» в Российском деловом центре в Афганистане.

По словам руководства центра, в условиях полномасштабных военных действий Иран стремится обеспечить продовольственную безопасность собственного населения и все ресурсы, которые ранее предназначались для российского ретейла, теперь направляются в государственные резервы.

«Из России мы получили очень много заявок. Из Афганистана в Россию уже отправлена партия в 100 тонн яблок. Готовится отправка перца, сухофруктов, орехов, сельдерея, кабачков, баклажанов, цитрусовых, ягод, различной зелени и бахчевых культур. Постараемся максимально удовлетворить спрос, чтобы россияне не почувствовали дефицит. Главное, чтобы смена поставщика не отразилась на кошельке наших граждан», – поделился руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

#экспорт #Афганистан
