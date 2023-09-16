«Аффтар», больше не «пеши»: о масле масляном и ржавчине души

Александр Латышев: «Увы, ныне СМИ уже не задают тон в языковой культуре. Хотя их значение для формирования этой культуры и сегодня огромно»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Неожиданный сюрприз» от «десантирующихся десантников»

Знакомлюсь с новостями одного из центральных телеканалов. И снова, как будто споткнулся обо что-то, – речевой ляп диктора: «Десантники сегодня впервые совершили десантирование с триста метров…» Понятно, что доля у теледикторов нелегкая, приходится буквально плавать в бурном потоке новостей. И не всегда за сказанным уследишь, особенно когда о событии приходится сообщать «с колес». Но допустить в своей речи «десантирующихся десантников» для специалиста такого уровня, на мой взгляд, перебор. Это уже не просто оговорка, это речевая небрежность, неряшливость, неуважение к слушателю. Не забудем: оцениваем мы качество речи именно теледиктора, а не двух старушек на скамейке у подъезда. Его слушают миллионы, и именно такие вещающие на громадную аудиторию «говорящие головы» во многом формируют культуру языка в обществе.

Второй ляп в предложении, озвученном диктором, насколько очевиден, настолько и распространен среди вещающих с телеэкрана. Это склонение числительных. Ну нельзя говорить «с триста метров»! (На всякий случай, правильно: «с трехсот метров».) Если уж человек коверкает язык в такой простой ситуации, то что говорить, когда приходится склонять сложные, составные числительные.

Это, кстати, проблема не только дикторов, хотя их – в первую очередь. Вот в телепередаче говорится о населении России. Собеседник журналиста, известный политик, желая, видимо, козырнуть знанием важной цифры, на свою беду закручивает фразу: «Нам надо обеспечить достойное существование всем сто сорок пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячам жителей страны». Не усвоил, видно, в свое время в школе, что у сложных числительных склоняются все составные части: «ста сорока шести миллионам…» и т.д.

Уж не говорю о «масле масляном», сплошь и рядом сопровождающем телевыступления и печатные публикации: «главный приоритет», «самый лучший», «свой личный контроль», «неожиданный сюрприз», «загадочные тайны». Да, не на пустом месте у известного юмориста Михаила Галустяна родился как пародия персонаж Жорика Вартанова, телеведущего на «Сев-Кав TV».

Вещающие на громадную аудиторию «говорящие головы» во многом формируют культуру языка в обществе Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вернейший способ узнать человека – прислушаться к тому, как он говорит»

Другая больная тема – слова-паразиты. Приведу только что снятую с голубого экрана фразу: «Отдельного внимания требуют и вопросы состояния работы по профилактике коррупции». Ну скажите проще: «Внимания требует и профилактика коррупции». Слово «реконструируется», наверное, для солидности вещающий с экрана растягивает до «находится в активном процессе продолжающейся реконструкции». Дежурной фразой стали уже «усилия, которые предпринимаются в направлении дальнейшего развития…» И так далее. Случаев таких – масса, приведенные выше – самые свежие.

Кто-то возразит: «Ну и что? Это же не ошибки. Главное, что сказанное понятно зрителю, слушателю, читателю».

Согласен: последние примеры – не грамматические огрехи. В этом их авторов не упрекнешь. Но ведь они тоже имеют отношение к культуре речи. Как утверждал наш великий филолог, лингвист, защитник русского языка Дмитрий Лихачев: «Вернейший способ узнать человека, его умственные способности, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит».

Уместно вспомнить здесь и советское прошлое. Центральное телевидение, газета «Правда» были для общества эталоном грамотности. По ним сверяли правила языка мастера художественного слова, преподаватели, студенты, школьники. Это поколение активно общалось через письма, ценило грамотность, красоту речи. Увы, ныне СМИ уже не задают тон в языковой культуре. Хотя их значение для формирования этой культуры и сегодня огромно.

«Мода» захватила беспрецедентно широкую аудиторию и непроизвольно закрепляет безграмотность в массовом сознании прежде всего сегодняшней молодежи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Неуважение к родному языку – это ржавчина души

Как велико это влияние и со стороны интернета, социальных сетей. Русский язык испытал и сегодня испытывает сильнейшую атаку со стороны интернет-сленга, сопутствующих ему англицизмов. Более того, виртуальное общение породило уникальное явление – намеренную безграмотность. Вспомните классическое: «аффтар жжот», «какдила», «прювет», «пеши есчо»… Такие «аффтары» заткнут за пояс саму Эллочку-людоедку, которая обходилась, как известно, всего тридцатью словами. Так хоть произносила она их правильно.

Все это может вызвать улыбку: ну самовыражается так человек, как бы бросает вызов общепринятым представлениям. Но беда в том, что эта «мода» захватила беспрецедентно широкую аудиторию и непроизвольно закрепляет безграмотность в массовом сознании прежде всего сегодняшней молодежи. Хорошо ли это? Ответ, на мой взгляд, очевиден.

Оптимисты говорят: язык – дело живое, все перемелет, переварит. Может быть… Только зачем сознательно корявить его? Неуважение к родному языку – это ржавчина души, самоунижение, если не самоуничтожение. И ни один «аффтар» не убедит меня в обратном.