Аферисты выманивают СМС с кодом, представляясь курьерами магазинов
Мошенники начали обзванивать россиян, представляясь сотрудниками службы доставки интернет-магазинов. О новой схеме обмана сообщает РИА Новости.
Во время разговора злоумышленники заявляют, что доставляют ранее оформленный и уже оплаченный заказ. Затем абоненту приходит СМС с кодом подтверждения, который мошенники просят продиктовать якобы для сверки данных.
При этом любые уточняющие вопросы – о стоимости покупки, составе заказа или магазине – злоумышленники игнорируют и продолжают настаивать на передаче кода.