Аферисты выманивают СМС с кодом, представляясь курьерами магазинов

Мошенники начали обзванивать россиян, представляясь сотрудниками службы доставки интернет-магазинов. О новой схеме обмана сообщает РИА Новости.

Во время разговора злоумышленники заявляют, что доставляют ранее оформленный и уже оплаченный заказ. Затем абоненту приходит СМС с кодом подтверждения, который мошенники просят продиктовать якобы для сверки данных.

При этом любые уточняющие вопросы – о стоимости покупки, составе заказа или магазине – злоумышленники игнорируют и продолжают настаивать на передаче кода.