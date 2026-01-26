news_header_top
Общество 26 января 2026 08:02

Аферисты выманивают СМС с кодом, представляясь курьерами магазинов

Мошенники начали обзванивать россиян, представляясь сотрудниками службы доставки интернет-магазинов. О новой схеме обмана сообщает РИА Новости.

Во время разговора злоумышленники заявляют, что доставляют ранее оформленный и уже оплаченный заказ. Затем абоненту приходит СМС с кодом подтверждения, который мошенники просят продиктовать якобы для сверки данных.

При этом любые уточняющие вопросы – о стоимости покупки, составе заказа или магазине – злоумышленники игнорируют и продолжают настаивать на передаче кода.

