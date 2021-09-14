Аферисты выманили у жительницы Казани 5 млн под предлогом защиты сбережений

В полицию обратилась 65-летняя жительница Казани. Она рассказала, что на днях ей позвонил незнакомец и представился представителем правоохранительных органов. Мужчина заверил, что с ее счета неизвестные пытаются списать деньги по доверенности. Он пояснил – чтобы сохранить деньги необходимо срочно перевести их на «защищенный» счет. Женщина согласилась.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани, после этого с пенсионеркой связалась женщина, которая представилась сотрудником банка. Она заверила, что женщине необходимо срочно ехать в банк снять определенную сумму, а ту, что не хватает, оформить в кредит. Дальше деньги нужно перевести на несколько абонентских номеров, что женщина и сделала.

Аферистка звонила несколько дней и просила повторять действия. Таким образом, пенсионерке был причинен материальный ущерб на сумму более 5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».