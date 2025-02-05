Аферисты выманили у жительницы Казани 350 тысяч, сказав, что ей пришла посылка

В Казани 61-летней женщине позвонила неизвестная девушка. Она представилась сотрудником почты и сообщила, что ей необходимо забрать посылку, которая якобы пришла на ее имя.

Звонившая также попросила назвать коды, поступившие на ее телефон в смс-сообщении. Ничего не подозревающая женщина продиктовала незнакомке необходимую комбинацию цифр.

После этого ей начали звонить представители различных структур и, запугав кредитом, оформленным от ее имени мошенниками, предложили обезопасить счета.

Испугавшись за свои деньги, женщина перевела неизвестным более 350 тысяч рублей. После этого на связь с ней никто не выходил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».