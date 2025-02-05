news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 5 февраля 2025 15:00

Аферисты выманили у жительницы Казани 350 тысяч, сказав, что ей пришла посылка

В Казани 61-летней женщине позвонила неизвестная девушка. Она представилась сотрудником почты и сообщила, что ей необходимо забрать посылку, которая якобы пришла на ее имя.

Звонившая также попросила назвать коды, поступившие на ее телефон в смс-сообщении. Ничего не подозревающая женщина продиктовала незнакомке необходимую комбинацию цифр.

После этого ей начали звонить представители различных структур и, запугав кредитом, оформленным от ее имени мошенниками, предложили обезопасить счета.

Испугавшись за свои деньги, женщина перевела неизвестным более 350 тысяч рублей. После этого на связь с ней никто не выходил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Удаляющий опухоли робот и реабилитация после рака: как в Татарстане борются с онкологией?

Удаляющий опухоли робот и реабилитация после рака: как в Татарстане борются с онкологией?

4 февраля 2025
Газетный дизайнер Сергей Мешавкин: «В Татарстане любят истории по принципу Санта-Барбары»

Газетный дизайнер Сергей Мешавкин: «В Татарстане любят истории по принципу Санта-Барбары»

4 февраля 2025